Москва, 6 сентября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Широкомасштабная атака Киева на освобожденные Россией территории Харьковской области не стала неожиданностью для Вооруженных сил РФ. Об этом 6 сентября заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации на Украине

При этом представитель народной республики призвал отказаться от «шапкозакидательства» и насмешек над провалом наступательных действий киевских боевиков, поскольку удержать их натиск удалось благодаря отваге и профессионализму союзных сил России, ДНР и ЛНР.

«Нужно понимать, что инициатива всегда на стороне, которая наступает. И в Киеве дураков тоже нет. Нужно это понимать и не нужно преуменьшать заслуги и подвиг наших бойцов, которые отражают эти наступления. О том, что командование знало об операции, говорит тот факт, что был нанесен удар по оперативному штабу киевских боевиков в Чугуеве. Но нужно понимать, что ситуация непростая, несмешная. И я верю в то, что мы это отобьем», — сказал Безсонов.