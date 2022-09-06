Бишкек, , 18:39 — REGNUM В настоящее время в Киргизии официальными безработными числятся 100,6 тысячи человек. Об этом говорится в отчёте Национального статистического комитета республики.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Министерства труда, соцобеспечения и миграции, численность незанятого населения, состоящего на учете в органах государственной службы занятости в поисках работы, за год снизилась на 4,1%.

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При этом из них зарегистрированными безработными являются 75,2 тысячи человек, что на 6,5% меньше, чем год назад.

Уровень зарегистрированной безработицы в Киргизии достиг 2,9% от общей численности рабочей силы.

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