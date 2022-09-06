Донецк, 6 сентября 2022, 18:36 — REGNUM Бандеровские боевики пытаются снова взять под полный контроль село Кодема (Артёмовский район, ДНР), заявил 6 сентября глава республики Денис Пушилин в эфире «Россия-24».
«Продолжаются бои за Кодему», — сказал Пушилин, добавив, что союзные силы не дают противнику занять новые позиции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о попытке контрнаступления бандеровских боевиков в районе Кодемы.
Читайте ранее в этом сюжете: Силы ДНР взяли под контроль поселок, из которого ВСУ обстреливали Горловку