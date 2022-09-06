Донецк, 6 сентября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Бандеровские боевики пытаются снова взять под полный контроль село Кодема (Артёмовский район, ДНР), заявил 6 сентября глава республики Денис Пушилин в эфире «Россия-24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Продолжаются бои за Кодему», — сказал Пушилин, добавив, что союзные силы не дают противнику занять новые позиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о попытке контрнаступления бандеровских боевиков в районе Кодемы.