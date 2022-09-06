Челябинск, 6 сентября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В Челябинской области 46-летний гражданин стал фигурантом уголовного дела о дискредитации российской армии. Об этом сообщает областное управление СКР.

Уголовное дело

По данным следствия, в одном из пабликов в соцсетях подозреваемый разместил ложные сведения об использовании Вооружённых сил Российской Федерации. При этом ранее он был привлечён за подобное деяние к административной ответственности.

Преступный факт выявили сотрудники областного управления ФСБ. В отношении гражданина проводятся следственные действия.