Москва, , 18:26 — REGNUM Киевские вооруженные формирования начали крупную атаку на освобожденные территории Харьковской области. Об этом 6 сентября заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Окоп Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

По его словам, киевские боевики пошли в атаку в районе города Балаклеи, где им удалось закрепиться на окраинах данного населенного пункта.

«Им удалось прорвать наши позиции и закрепиться на окраинах Балаклеи. Там есть крупный арсенал, но от него уже мало что осталось. Сейчас там идут бои. О том что противник будет предпринимать попытки наступления в этом направлении было давно известно, поэтому для командования не стало это неожиданностью», — сказал Безсонов.

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