Уфа, , 18:36 — REGNUM 23 объекта незавершенного строительства намерены достроить в 2022 году в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщил заместитель министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов на совещании в правительстве региона.

Иркутск. Долгострой на Сергеева Правительство Иркутской области

Он напомнил, что в текущем году в Башкирии был сдан один проблемный объект, сообщив, что до конца текущего года планируется достроить еще 23 проблемных дома. В 2023 году в республике намерены завершить строительство 10 объектов, а по двум домам планируется изменение решения на выплаты, пояснил чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что наблюдательный совет фонда развития территорий принял решения по 77 объектам, расположенным в Башкирии. В настоящий момент в Едином реестре проблемных объектов Башкирии насчитывается 80 проблемных домов.