Казань, 6 сентября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Аграрии Татарии по состоянию на 6 сентября намолотили 5 млн тонн зерна. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная страда

На сегодняшний день полностью завершили уборочные работы в пяти районах Татарии — Атнинский, Нурлатский, Балтасинский, Кукморский и Верхнеуслонский. Лидируют по намолоту Тетюшский (214,5 тыс. тонн), Буинский (198,7 тыс. тонн) и Арский районы (197 тыс. тонн).

Всего по Татарии обмолочено 1 млн 357 тыс. гектаров площадей, что составляет 94%, при средней урожайности 36,8 ц/га.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии аграриям возместят часть затрат на производство и реализацию зерновых культур в 2022 и 2023 годах. В этом году сельхозпроизводители РТ получат из федерального бюджета более 658 млн рублей. Такой же размер поддержки предусмотрен в 2023 году.

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