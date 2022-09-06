Бердянск, Украина, 6 сентября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Комендант города Бердянска Артём Бардин в тяжёлом состоянии доставлен в больницу после теракта 6 сентября.

Василий Верещагин. В госпитале. 1901

Его автомобиль был взорван у здания военно-гражданской администрации города. Ещё взрывом повреждены три гражданских авто.

Власти Бердянска и Запорожской области назвали случившееся терактом, организованным бандеровскими боевиками. Ведётся поиск террористов.

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