Ханты-Мансийск, , 18:19 — REGNUM В Югре из программы капремонта исключили 263 многоквартирных дома (МКД). Соответствующие изменения внесены в долгосрочную региональную программу по обновлению МКД, сообщает пресс-служба Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Капремонт

Основаниями для исключения МКД из программы стало признание домов аварийными и превышение стоимости комплексного капитального ремонта дома над предельной, поясняют в фонде.

Фонд обещает вернуть все взносы собственникам квартир в исключённых из программы домах. Для этого нужно обратиться в Югорский фонд капитального ремонта МКД с заявлением и документами, подтверждающими право собственности на помещение и номер счёта, на который нужно перечислять деньги.

Отмечается, что после актуализации в региональную программу капремонта входит 6113 многоквартирных домов.