Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM Дети участников специальной военной операции смогут отдыхать в лагерях Санкт-Петербурга на льготных условиях. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Смольного.

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об организации отдыха детей и молодёжи. Документ включает в себя категории лиц, которые могут претендовать на отдых на льготных условиях. В их числе и дети участников спецоперации.

Стоимость путёвки в лагерь на девять дней составит 18 072 рубля. Количество квот на такие путевки составляет 50 штук. Отдых на 12 дней будет стоить 24 096 рублей (50 квот), а на 21 день — 42 168 рублей (71 квота). Согласно содержанию постановления, льготы будут распространяться на детей, у которых один из родителей или законных представителей участвует или участвовал в СВО на территории бывш. УССР, ДНР и ЛНР.

Напомним, что в Петербурге приняли закон о поддержке участников спецоперации. Он позволяет раненым военнослужащим получить до одного миллиона рублей. Также помощь получат семьи и родственники погибших бойцов.

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