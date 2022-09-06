Москва, , 18:32 — REGNUM Многократные обстрелы Запорожской АЭС войсками киевского режима являются актом ядерного терроризма, заявил 6 сентября заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

Он отметил, что обстрелы атомной электростанции выходят за рамки адекватности.

«Многократные обстрелы Запорожской АЭС вообще выходят за рамки адекватных действий и по всем квалифицирующим признакам, определенным принятой в рамках ООН Международной конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма, как раз и являются таким актом», — сказал Коков.

При этом, но указал, что вооруженные формирования Киева регулярно демонстрируют применение террористических методов, тем более, что «безудержные и бесконтрольные поставки боевого вооружения нацистскому киевскому режиму привели к большому количеству человеческих жертв, резкому обострению криминогенной обстановки в стране и росту незаконного оборота оружия».

«Очевидно, что это оружие может быть использовано для совершения терактов в любой точке планеты», — подчеркнул Коков.

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