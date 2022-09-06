Москва, , 18:18 — REGNUM США разорвали все контакты с Россией в сфере борьбы с международным терроризмом, сообщил 6 сентября заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, он отметил, что Вашингтон пытается выдавить Россию из всех действующих форматов антитеррористического сотрудничества.

«В последние годы, несмотря на сложный характер российско-американских отношений, противодействие международному терроризму оставалось одной из немногих сфер, в которых продолжались консультации экспертов и практическое взаимодействие спецслужб», — рассказал Коков.

«В настоящее время США прервали все двусторонние контакты и пытаются выдавить Россию из устоявшихся международных форматов сотрудничества на данном направлении», — подчеркнул заместитель секретаря Совета безопасности России.

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