Сотрудничества с США по антитеррору практически нет — Совет безопасности
Москва, 6 сентября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. США разорвали все контакты с Россией в сфере борьбы с международным терроризмом, сообщил 6 сентября заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете».
Кроме того, он отметил, что Вашингтон пытается выдавить Россию из всех действующих форматов антитеррористического сотрудничества.
«В последние годы, несмотря на сложный характер российско-американских отношений, противодействие международному терроризму оставалось одной из немногих сфер, в которых продолжались консультации экспертов и практическое взаимодействие спецслужб», — рассказал Коков.
«В настоящее время США прервали все двусторонние контакты и пытаются выдавить Россию из устоявшихся международных форматов сотрудничества на данном направлении», — подчеркнул заместитель секретаря Совета безопасности России.