Москва, 6 сентября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. США разорвали все контакты с Россией в сфере борьбы с международным терроризмом, сообщил 6 сентября заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Кроме того, он отметил, что Вашингтон пытается выдавить Россию из всех действующих форматов антитеррористического сотрудничества.

«В последние годы, несмотря на сложный характер российско-американских отношений, противодействие международному терроризму оставалось одной из немногих сфер, в которых продолжались консультации экспертов и практическое взаимодействие спецслужб», — рассказал Коков.

«В настоящее время США прервали все двусторонние контакты и пытаются выдавить Россию из устоявшихся международных форматов сотрудничества на данном направлении», — подчеркнул заместитель секретаря Совета безопасности России.