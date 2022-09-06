Сараево, 6 сентября, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает против любого насильственного навязывания решений в области избирательного законодательства Боснии и Герцеговины со стороны верховного представителя в БиГ. Об этом Эрдоган заявил 6 сентября в Сараево после встречи с членами Президиума и Совета министров БиГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Решения, связанные с избирательным законодательством, лидеры БиГ должны принимать сами. Они не нуждаются во вмешательстве верховного представителя. Это расходится с демократическими принципами», — процитировало агентство «Танюг» слова Эрдогана.

Напомним, что с визита в Сараево Эрдоган начал свое балканское турне. После БиГ президент Турции собирается посетить Сербию, а потом Хорватию.

Ранее непризнанный ООН верховный представитель международного сообщества в БиГ Кристиан Шмидт планировал внести изменения в закон о выборах Боснии и Герцеговины. Это вызвало острую реакцию со стороны всех трех государствообразующих народов этой страны — бошняков, сербов и хорватов.