Самара, 6 сентября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. 130 млн рублей дополнительно выделили бюджета Самарской области на финансовую поддержку предприятий региона. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

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Сообщается, что эти средства были направлены на работу гарантийного фонда по предоставлению льготных микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса региона.

Отмечается, что сейчас в фонде действуют несколько программ предоставления микрозаймов как для начинающих и более опытных предпринимателей, так и для самозанятых граждан.

«По программам гарантийного фонда ставки минимальны — до 5,6% годовых, они не поднимались даже в условиях роста ключевой ставки Центробанка. Более 500 млн рублей гарантийный фонд уже направил на поддержку предпринимателей во всех муниципальных образованиях региона», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской областиДмитрия Богданова.

Он также отметил, что спрос на финансовые продукты фонда растет.

«И теперь мы сможем больше и активнее кредитовать предпринимателей», — заявил он.

Ранее сообщалось о том, что в 2020 году данный фонд был докапитализирован на 640 млн рублей.

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