Магнитогорск, Челябинская область, , 17:48 — REGNUM Одним из погибших на вулкане Ключевская сопка мог быть профессор Магнитогорского государственного технического университета. Об этом пишут местные СМИ.

Ключевская Сопка Jesse Allen, NASA

Издание «Верстов. инфо » сообщает, что человек с такими именем и фамилией преподаёт в МГТУ. Однако в вузе заявили журналистам, что не могут ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о том, что преподаватель был в составе группы, которая 3 сентября поднималась на вулкан.

Сейчас профессор находится в отпуске. Занятия в новом учебном году запланированы у него на 10 сентября. При этом основным местом его работы является другое предприятие. Но и там журналистам заявили, что не в курсе о его гибели.

Примечательно, что об участии жителя Магнитогорска в восхождении на Ключевскую сопку не знают и городские альпинисты. Собеседник издания предположил, что гражданин, скорее всего, участвовал в коммерческом подъёме на вулкан.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября группа из 12 человек поднималась на вулкан Ключевская сопка. Девять человек погибли. В Следственном комитете заявили журналистам, что одним из погибших является житель Магнитогорска.