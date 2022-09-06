Санкт-Петербург, 6 сентября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Неадекватный мужчина, представившийся сатанистом, угрожал расправой служителям православного храма на Кронштадтской площади в Санкт-Петербурге, сообщили 6 сентября в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

vk.com/rosgvard78 Мужчина с палкой угрожавшего расправой служителям храма.

Инцидент произошел утром 6 сентября в Кировском районе Санкт-Петербурга. Наголо бритый с черной бородой худощавый мужчина с длинной палкой в руках пытался проникнуть в храм святого праведного Иоанна Кронштадтского. Однако его не пропустили двое служителей.

Между мужчинами завязалась сначала словесная перепалка, а затем и потасовка. Прибывшие на место после нажатой «тревожной кнопке» росгвардейцы скрутили дебошира.

«Я сатанист. Мне дьявол велел убить священника», — пояснил блюстителям правопорядка задержанный.

Росгвардейцы доставили задержанного, жителя Кировского района Петербурга, в 64-й отдел полиции.

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Напомним, в городе Домодедово Московской области 24 августа 2022 года преступник убил священнослужителя на территории церкви Николая Чудотворца.