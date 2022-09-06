Самара, 6 сентября, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Один миллион 196 тысяч человек посетили Самарскую область с туристическими целями в первом полугодии 2022 года. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Сообщается, что в регионе в программе туристического кешбэка принимает участие 81 организация, при этом число организаций-участников данной программы постепенно растет.

«С каждым годом туризм становится все более значимым сектором экономики. У нас очень красивая земля, потрясающие места: горы, водопады, реки. Есть возможность развивать не только экологический, но и познавательный, событийный туризм. Каждый район, каждый город имеет свои уникальные проекты, которые сегодня работают на привлечение интереса, а значит, на развитие туризма», — приводит пресс-служба слова главы Самарской областиДмитрия Азарова.

Отмечается, что за шесть месяцев 2022 года Самарскую область посетил один миллион 196 тысяч человек. Это на 128% больше, чем за аналогичный период 2021 года (524 тысяч человек).

Сообщается, что наиболее часто в Самарскую область приезжают из Санкт-Петербурга, Москвы, Татарии и Башкирии, Ульяновской, Оренбургской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

«А траты туристов в первом полугодии 2022 года составили 7,42 млрд рублей, что в 2,3 раза больше аналогичного периода 2021 года», — сообщает пресс-служба.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область в качестве грантовой поддержки от Ростуризма получит 257 млн рублей.