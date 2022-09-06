Бишкек, 6 сентября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Спецслужбы Киргизии задержали следователя и старшего прокурора управления генеральной прокуратуры по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности сегодня, 6 сентября.

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По версии следствия, сотрудники надзорного органа организовали незаконную продажу земельных участков общей площадью 62 гектара, принадлежащих Бишкекскому машиностроительному заводу.

Подозреваемых водворили в следственный изолятор ГКНБ. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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