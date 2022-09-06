Пекин, 6 сентября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Август 2022 года признан в Китае стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений, сообщает 6 сентября издание Channel NewsAsia.

34.mchs.gov.ru Жара

По данным метеорологов, в августе средняя температура воздуха составила 22,4 градуса по шкале Цельсия, на 1,2 градуса превысив норму.

При этом в некоторых районах страны в августе текущего года Чунцин температура воздуха значительно превышала отметку 40 градусов по шкале Цельсия.

Также прошедший август признан одним из самых сухих за всю историю наблюдений в Китае. Жара вызвала пересыхание водоёмов, из-за которого начинались трудности в работе ГЭС и перебои с энергоснабжением.