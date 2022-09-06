Вена, 6 сентября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Доклад по итогам визита экспертов на Запорожскую АЭС опубликован 6 сентября МАГАТЭ. Агентство подчёркивает, что угроза ядерного заражения существует в нынешней ситуации.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«Поэтому любых обстрелов, ставящих под угрозу безопасность и сохранность ЗАЭС, необходимо избегать», — сказано в документе.

В документе признаётся, что АЭС находится в опасности из-за обстрелов и что вокруг станции нужна защитная зона. Для этого стороны должны договориться, считают в организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС станция постоянно обстреливалась бандеровскими боевиками, причём в ряде случаев с повреждениями.