Курган, 6 сентября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. В Курганскую область из Азербайджана пытались ввезти 16 тонн нектаринов. заражённых бурой монилиозной гнилью. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Нектарины

В Кургане были отобраны лабораторные пробы от партии нектаринов общим весом 16 тонн и партии кизила весом 3 тонны. Грузовая машина следовала из Азербайджана через Казахстан. В результате исследований ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в нектаринах была выявлена бурая монилиозная гниль, а в кизиле — имаго калифорнийской щитовки.

В связи с тем, что бурая монилиозная гниль — это опасное карантинное заболевание, включенное в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, а калифорнийская щитовка внесена в список карантинных вредителей, Управлением Россельхознадзора 5 сентября принято решение о возврате грузовика с фруктами в место отправления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приамурье обнаружили тутовую щитовку в манго и нектаринах, которые везли из Китая.