Каракас, , 17:44 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал народ Чили и выразил солидарность с его борьбой за достижение подлинных социальных и политических преобразований. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Николас Мадуро Hugoshi

«Приветствую братский народ Чили, из Венесуэлы мы выражаем солидарность с его борьбой за достижение подлинных социальных и политических преобразований, отвечающих интересам народа. Наши объятия!», — написал Мадуро.

Ранее в ходе голосования по новой конституции Чили 62% избирателей выступили против принятия нового проекта главного свода законов страны.