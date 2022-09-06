Нижний Новгород, 6 сентября, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело против руководства строительной фирмы, похитившего деньги, выделенные на проведение капитального ремонта в школе №73. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Цитата из х/ф Бриллиантовая рука. Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Все пропало

Подрядная организация получила более 1 млн рублей в качестве предоплаты, но ремонтные работы в образовательном учреждении так и не выполнила, хотя контракт предусматривал их завершение не позднее декабря 2021 года.

Теперь руководство стройкомпании обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.