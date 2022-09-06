Северодвинск, Архангельская область, 6 сентября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. На Беломорской военно-морской базе Северного флота губернатор Архангельской области Александр Цыбульский встретился сегодня, 6 сентября, с жителями региона, которые приняли решение об участии в специальной военной операции. 30 новобранцев будут проходить службу в составе Архангельского батальона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты

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«Вы присоединитесь к батальону «Архангельский», который совсем недавно отправился на территорию проведения специальной военной операции. Думаю, это правильное решение — сформировать такой батальон: бойцам очень важно служить рядом с земляками, ощущать поддержку людей, которые живут на одной земле <…> Я встречался с ребятами, которые там воевали, и с жителями, которые приезжают оттуда. Они рассказывали, что там происходило последние восемь лет. Уверен, решение, которое вы сегодня приняли, — это выбор настоящих мужчин, воинов. Нет сомнений, что вы с доблестью будете представлять Архангельскую область, выполните все задачи, которые ставит наш Верховный Главнокомандующий, оправдаете надежды россиян и, самое главное, вернётесь домой с победой», — отметил Цыбульский.

Кроме того, глава региона пообещал оказывать всю необходимую помощь Архангельскому батальону, а также семьям участников спецоперации.

Отметим, что «Архангельский» — батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Идею назвать его «Архангельский» выдвинули в дни празднования юбилея Новодвинской крепости ветераны боевых действий и Вооружённых сил России. Подготовка батальона велась с учетом опыта, полученного военнослужащими Северного флота в ходе специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, одному из подразделений армейского корпуса Северного флота было присвоено почетное наименование «Мурман». Рота состоит из бойцов из Мурманской области, прошедших курс подготовки для участия в специальной военной операции. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев напутствовали военнослужащих стрелковой роты отдельной мотострелковой бригады Северного флота на выполнение поставленных задач на аэродроме Североморск-1.

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