Балаклея, Бывш. УССР, , 18:08 — REGNUM О попытке бандеровских боевиков прорваться к трассе Балаклея — Купянск в Харьковской области б. УССР сообщают телеграм-каналы 6 сентября.

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Отмечается, что ВСУ 6 сентября подошли к окраинам города Балаклея в ходе попытке контрнаступления. К этому российская сторона была готова и применила артиллерию.

Ранее стало известно, что мост через речку Крайняя Балаклейка был взорван в районе посёлка Вербовка. Населённый пункт находится на северо-западе от Балаклеи.

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