Балаклея, Украина, 6 сентября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. О попытке бандеровских боевиков прорваться к трассе Балаклея — Купянск в Харьковской области б. УССР сообщают телеграм-каналы 6 сентября.

Luxnet.ua Балаклея

Отмечается, что ВСУ 6 сентября подошли к окраинам города Балаклея в ходе попытки контрнаступления. К этому российская сторона была готова и применила артиллерию.

Ранее стало известно, что мост через речку Крайняя Балаклейка был взорван в районе посёлка Вербовка. Населённый пункт находится на северо-западе от Балаклеи.