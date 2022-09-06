Белгород, 6 сентября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. За время купального сезона 2022 года на водных объектах Белгородской области утонули 23 человека. Об этом на брифинге 6 сентября сообщил начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов.

ИА REGNUM Пляж

В 2022 году в регионе было открыто 124 пляжей, годом ранее их было всего 69. С 1 января 2022 года на водоёмах области произошло 40 происшествий, погибли 29 человек, спасены 12 человек.

В 2021 году при купании погибли 32 белгородца.