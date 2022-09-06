Иерусалим, 6 сентября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что его страна готова к любой угрозе и любому сценарию в отношении Исламской республики Иран. Об этом Лапид заявил сегодня, 6 сентября, во время визита на базу ВВС «Неватим».

Иван Шилов ИА REGNUM Ближний Восток

По словам Лапида, пока еще слишком рано говорить о том, удалось ли израильским властям затормозить ядерную сделку между Ираном и Западом.

«Но Израиль готов к любой угрозе и любому сценарию. Если Иран продолжит попытки, он узнает возможности Израиля. Мы и дальше будем противодействовать террору во всех секторах и тем, кто желает нам зла», — подчеркнул Лапид.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад пытается восстановить ядерную сделку, порушенную президентом США Дональдом Трампом, но на еще более выгодных для Запада условиях.

Сейчас переговоры между Ираном и США идут при посредничестве евробюрократов. Стороны письменно обмениваются мнениями и фиксируют позиции.