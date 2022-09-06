Джейн Спай, 6 сентября 2022, 18:25 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 6 сентября окончательно официально ушел в отставку. Утром он выступил перед дверьми резиденции на Даунинг-стрит со своей «прощальной речью».

Джонсон
Джонсон
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Спасибо, на этом все, народ», — так Джонсон начал свое официальное обращение. Он поблагодарил всех сотрудников резиденции и отдельно выразил слова благодарности своей собаке Дилану и местному коту Ларри.

Он в очередной раз напомнил населению, что при нем завершился Brexit, Британия справилась с пандемией COVID-19 и экономика страны поднялась на новый уровень. В энергетическом кризисе Джонсон вновь обвинил российского президента Владимира Путина и СВО.

«Если Путин думает, что он может добиться успеха путем шантажа и буллинга, направленного в адрес британского населения, то он сильно заблуждается», — сказал бывший премьер.

Поднял полицию, образование и здравоохранение, развил железные дороги, поборол безработицу — все Джонсон, даже если население с этим не согласно.

«Я, как ракета-носитель, выполнил свою функцию, и теперь я буду мягко входить в атмосферу и упаду невидимо где-нибудь в далеком и туманном уголке Тихого океана. И, как Цинциннат, я возвращаюсь к своему плугу», — сказал Джонсон.

Своим «товарищам-консерваторам» бывший премьер посоветовал «закончить с политикой» и поддержать нового премьер-министра Лиз Трасс.

В комментариях отметили, что страна еще долго будет помнить Бориса Джонсона, причем для большинства он станет худшим премьер-министром в истории Великобритании.

«Тебя запомнят как худшего премьера в истории», — написал @AsmatDahri.

«Скатертью дорожка. Спасибо, что поставил страну на колени. Надеюсь, мы его больше нигде не увидим в политике и не услышим. Высокомерный, надменный, ужасный лицемер», — добавил @emeyefive.

Лицемерие. Антанта. Под маской мира. Советский плакат. 1920(фрагмент)
Лицемерие. Антанта. Под маской мира. Советский плакат. 1920(фрагмент)

Многие пользователи, которые послушали речь полностью, охарактеризовали ее как самый огромный набор лживых заявлений, которые сам Джонсон когда-либо делал.

«Новый мировой рекорд по количеству лжи, преувеличения и мнения в одной речи, который когда-либо был зафиксирован», — считает @SaftMichaelJ.

«Борис Джонсон, кажется, живет в параллельной вселенной. Из его слов это совершенно неясно, но выход Великобритании из ЕС до конца не доведен, сфера социальной защиты все еще не исправлена, и где новые 40 больниц? Так можно продолжать бесконечно», — отметил @TashaS74 985 825.

Некоторые комментаторы напомнили, что консервативное правительство давно дружило с российскими олигархами, позволяя им отмывать деньги в Лондоне и вмешиваться во внутреннюю политику.

«Пока все не забыли. Джонсон поставил сына одного из путинских друзей-кэгэбэшников в палату лордов. Он знал обо всем и получал миллионы фунтов от российских товарищей Путина для Консервативной партии. И он тайно побеседовал с агентом КГБ, когда он был еще министром иностранных дел», — написал @donsue45.

В комментариях отметили, что вместе с Джонсоном сегодня ушли в отставку министр культуры Надин Дорис и министр внутренних дел Прити Пател.

«Прощай, Борис Джонсон. Сегодня ты покидаешь нас, как и Прити, как и Надин. Сегодня мы будем плакать об уходящей святой троице. Наши три мушкетера. Наши вера, надежда и любовь. Они как бекон, салат и помидор в бургере», — написал @MichaelTakeMP.

Касательно политической жизнеспособности нового премьер-министра у многих комментаторов есть сомнения. Некоторые пользователи уверены, что она разрушит Великобританию в течение короткого времени и придется выбирать кого-то нового.

«Здесь лежит проблема с программой Лиз Трасс, потому что за нее страна не голосовала. Как и при Брауне и Мэй, все закончится проведением всеобщих выборов месяцев через шесть», — считает @Benjmeister85.

Некоторые пользователи оценили, как Джонсон сравнил себя с ракетой, которая, выполнив свою функцию, упала в море. Они считают, что сейчас бывший премьер такой же бесполезный, как и эта ракета.

«Он стал куском мусора в океане, это хорошая аналогия, если честно», — написал @KindOfNorthern.