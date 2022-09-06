6 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter последнюю речь премьер-министра Бориса Джонсона перед официальной отставкой у королевы Елизаветы.

Джейн Спай, , 18:25 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 6 сентября окончательно официально ушел в отставку. Утром он выступил перед дверьми резиденции на Даунинг-стрит со своей «прощальной речью».

Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Спасибо, на этом все, народ», — так Джонсон начал свое официальное обращение. Он поблагодарил всех сотрудников резиденции и отдельно выразил слова благодарности своей собаке Дилану и местному коту Ларри.

Он в очередной раз напомнил населению, что при нем завершился Brexit, Британия справилась с пандемией COVID-19 и экономика страны поднялась на новый уровень. В энергетическом кризисе Джонсон вновь обвинил российского президента Владимира Путина и СВО.

«Если Путин думает, что он может добиться успеха путем шантажа и буллинга, направленного в адрес британского населения, то он сильно заблуждается», — сказал бывший премьер.

Поднял полицию, образование и здравоохранение, развил железные дороги, поборол безработицу — все Джонсон, даже если население с этим не согласно.

«Я, как ракета-носитель, выполнил свою функцию, и теперь я буду мягко входить в атмосферу и упаду невидимо где-нибудь в далеком и туманном уголке Тихого океана. И, как Цинциннат, я возвращаюсь к своему плугу», — сказал Джонсон.

Своим «товарищам-консерваторам» бывший премьер посоветовал «закончить с политикой» и поддержать нового премьер-министра Лиз Трасс.

В комментариях отметили, что страна еще долго будет помнить Бориса Джонсона, причем для большинства он станет худшим премьер-министром в истории Великобритании.

«Тебя запомнят как худшего премьера в истории», — написал @AsmatDahri.

«Скатертью дорожка. Спасибо, что поставил страну на колени. Надеюсь, мы его больше нигде не увидим в политике и не услышим. Высокомерный, надменный, ужасный лицемер», — добавил @emeyefive.

Лицемерие. Антанта. Под маской мира. Советский плакат. 1920(фрагмент)

Многие пользователи, которые послушали речь полностью, охарактеризовали ее как самый огромный набор лживых заявлений, которые сам Джонсон когда-либо делал.

«Новый мировой рекорд по количеству лжи, преувеличения и мнения в одной речи, который когда-либо был зафиксирован», — считает @SaftMichaelJ.

«Борис Джонсон, кажется, живет в параллельной вселенной. Из его слов это совершенно неясно, но выход Великобритании из ЕС до конца не доведен, сфера социальной защиты все еще не исправлена, и где новые 40 больниц? Так можно продолжать бесконечно», — отметил @TashaS74 985 825.

Некоторые комментаторы напомнили, что консервативное правительство давно дружило с российскими олигархами, позволяя им отмывать деньги в Лондоне и вмешиваться во внутреннюю политику.

«Пока все не забыли. Джонсон поставил сына одного из путинских друзей-кэгэбэшников в палату лордов. Он знал обо всем и получал миллионы фунтов от российских товарищей Путина для Консервативной партии. И он тайно побеседовал с агентом КГБ, когда он был еще министром иностранных дел», — написал @donsue45.

В комментариях отметили, что вместе с Джонсоном сегодня ушли в отставку министр культуры Надин Дорис и министр внутренних дел Прити Пател.

«Прощай, Борис Джонсон. Сегодня ты покидаешь нас, как и Прити, как и Надин. Сегодня мы будем плакать об уходящей святой троице. Наши три мушкетера. Наши вера, надежда и любовь. Они как бекон, салат и помидор в бургере», — написал @MichaelTakeMP.

Касательно политической жизнеспособности нового премьер-министра у многих комментаторов есть сомнения. Некоторые пользователи уверены, что она разрушит Великобританию в течение короткого времени и придется выбирать кого-то нового.

«Здесь лежит проблема с программой Лиз Трасс, потому что за нее страна не голосовала. Как и при Брауне и Мэй, все закончится проведением всеобщих выборов месяцев через шесть», — считает @Benjmeister85.

Некоторые пользователи оценили, как Джонсон сравнил себя с ракетой, которая, выполнив свою функцию, упала в море. Они считают, что сейчас бывший премьер такой же бесполезный, как и эта ракета.

«Он стал куском мусора в океане, это хорошая аналогия, если честно», — написал @KindOfNorthern.