Бердянск, Бывш. УССР, , 17:37 — REGNUM Покушение на коменданта города Бердянска Артёма Бардина совершили террористы режима Зеленского, рассказал 6 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Евросоюз и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Теракт совершила диверсионно-разведывательная группа, которую сейчас ищут правоохранители освобождённой от ВСУ территории, пояснил Рогов в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бердянске 6 сентября прогремели два взрыва. Первым повреждена машина Бардина, который сам попал в больницу с тяжёлыми травмами.

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