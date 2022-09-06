Мадрид, 6 сентября 2022, 17:33 — REGNUM Представитель Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) в Сенате Испании Эва Гранадос попросила «Народную партию» (Partido Popular) не «лишать легитимности» фигуру Педро Санчеса. Об этом пишет агентство EFE.
Ранее «Народная партия» потребовала, чтобы Педро Санчес выступал в Сенате как председатель правительства, а не как представитель социалистов.
«Мы устали слышать, что председателем правительства является кандидат от социалистов, мы не хотим, чтобы его фигура была делегитимизирована. Тот, кто выступает здесь, является председателем правительства, <…> и он так же легитимен, как и любой председатель испанского правительства, а не только тот, кто принадлежит «Народной партии», — сказала Гранадос.