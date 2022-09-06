Мадрид, 6 сентября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Представитель Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) в Сенате Испании Эва Гранадос попросила «Народную партию» (Partido Popular) не «лишать легитимности» фигуру Педро Санчеса. Об этом пишет агентство EFE.

PSOE Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП)

Ранее «Народная партия» потребовала, чтобы Педро Санчес выступал в Сенате как председатель правительства, а не как представитель социалистов.

«Мы устали слышать, что председателем правительства является кандидат от социалистов, мы не хотим, чтобы его фигура была делегитимизирована. Тот, кто выступает здесь, является председателем правительства, <…> и он так же легитимен, как и любой председатель испанского правительства, а не только тот, кто принадлежит «Народной партии», — сказала Гранадос.