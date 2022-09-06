Киров, 6 сентября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Кировской области учрежден нагрудный знак «Ветеран труда». Его будут вручать всем гражданам, которым присвоены почетные звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Кировской области».

Медаль «Ветеран труда»

Учреждение знака проходит по поручению врио главы региона Александра Соколова. По его словам, во время поездок в районы к нему обращались жители региона с просьбой укрепить гордое звание «ветеран». Получать новый нагрудный знак кировские ветераны начнут уже в этом году. Всего в регионе около 100 тыс. «ветеранов труда».

Положение о нагрудном знаке будет утверждено до конца сентября разработает министерство социального развития по согласованию с Кировской областной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Также будет подготовлено и утверждено описание знака. Его внешний вид также определят совместно с ветеранами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье 4 сентября отмечали День ветерана труда Иркутской области. Звание присвоено 12 771 жителю региона. Праздник был установлен губернаторским указом от 21 мая 2019 года. Как отмечается, ветераны имеют право на ежемесячную выплату, обеспечение санаторно-курортным лечением и бесплатным зубопротезированием, компенсацию 50% расходов на ЖКХ, взносов за капремонт, стоимости проезда в пригородном железнодорожном транспорте и так далее.

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