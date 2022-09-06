Санкт-Петербург, 6 сентября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге нашло одобрение предложение по ограничению запуска в небо воздушных шаров. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

ИА REGNUM Воздушные шары

Воздушные шары наносят вред природе, когда после запуска падают на землю. Особую опасность представляют светошары, так как в своём устройстве они содержат батарейки. А те, в свою очередь относятся к отходам второго класса опасности. По этим причинам запуск шаров планируют заменить на более экологичные способы проведения различных мероприятий.

«Сейчас законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет, но каждый может сделать праздник ярче и с помощью экологичных альтернатив — шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей, высадка деревьев», — обозначила альтернативы глава Управления экологического просвещения и внешних связей комитета по природопользованию Марина Савченко.