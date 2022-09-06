Порт-о-Пренс, 6 сентября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Инфляция в Гаити в июле составила 30,5%, что значительно отличается от предыдущих месяцев. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Институт статистики.

Гаити

Агентство объяснило, что импортируемая инфляция и дефицит топлива повлияли на цены на местном рынке.

Продукты питания и безалкогольные напитки, одежда, обувь и мебель подорожали на 3,9% по сравнению с июнем и на 33,6% в годовом исчислении.

Между тем, импортная продукция и местное производство увеличились на 43,2% и 23,2% в годовом исчислении соответственно, при этом наиболее значительные колебания наблюдались в Южном и Западном департаментах.

Уровень инфляции в стране является одним из самых высоких за последнее десятилетие и находится главной причиной протестов тысяч людей, которые в течение последних двух недель выходят на улицы, чтобы осудить ситуацию в стране.