Иловлинский район, Волгоградская область, , 17:21 — REGNUM Обстоятельства скоропостижной смерти печника выясняют следователи в Иловлинском районе Волгоградской области.

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По предварительным данным, накануне 48-летнего мужчину наняли для сборки газовой печи в частном доме на станции Качалино. В какой-то момент печник вышел на улицу, внезапно почувствовал себя плохо и упал. Хозяева дома вызвали скорую помощь и пытались привести его в чувства, однако прибывшие медики констатировали смерть.

Точную причину смерти мужчины установить экспертиза, сообщает 6 сентября издание «В1. ру».