Иловлинский район, Волгоградская область, 6 сентября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Обстоятельства скоропостижной смерти печника выясняют следователи в Иловлинском районе Волгоградской области.

ИА REGNUM Газ

По предварительным данным, накануне 48-летнего мужчину наняли для сборки газовой печи в частном доме на станции Качалино. В какой-то момент печник вышел на улицу, внезапно почувствовал себя плохо и упал. Хозяева дома вызвали скорую помощь и пытались привести его в чувства, однако прибывшие медики констатировали смерть.

Точную причину смерти мужчины установить экспертиза, сообщает 6 сентября издание «В1. ру».