Бердянск, Бывш. УССР, , 17:39 — REGNUM В Бердянске прогремел еще один взрыв, сообщил 6 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией», сотрудник военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, сейчас на место взрыва выехали пожарные, его причина и последствия пока не установлены.

«В Бердянске прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются», — написал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в центре Бердянска был взорван автомобиль коменданта города, который в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент наградил посмертно 12 кубанских казаков и добровольцев