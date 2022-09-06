Бердянск, Украина, 6 сентября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Бердянске прогремел еще один взрыв, сообщил 6 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией», сотрудник военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его данным, сейчас на место взрыва выехали пожарные, его причина и последствия пока не установлены.

«В Бердянске прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются», — написал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в центре Бердянска был взорван автомобиль коменданта города, который в тяжелом состоянии был госпитализирован.