Сан-Сальвадор, 6 сентября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Сальвадор и Аргентина укрепят сотрудничество в области сельского хозяйства для снижения цен на продукты питания. Об этом пишет Prensa Latina.

Thommy Карта-флаг Сальвадора

Министр сельского хозяйства Сальвадора Энрике Парада на встрече с послом Аргентины Рубеном Руффи объявил, что оба правительства договорились способствовать установлению более тесных связей между сальвадорскими бизнесменами и представителями сельскохозяйственной промышленности Аргентины.

Это позволит проводить импорт товаров без посредников и, таким образом, добиться лучшей цены на сальвадорском рынке, подчеркнул Парада.

Соглашение предусматривает импорт продукции для животноводства, сельскохозяйственных материалов и зерновых, в производстве которых Аргентина, по словам сторон, является мировой державой.

Парада отметил также, что по поручению президента Сальвадора Найиба Букеле министерство сельского хозяйства и животноводства начало работу с национальными и международными стратегическими партнерами с целью стимулирования внутреннего производства и поиска альтернатив для производителей.