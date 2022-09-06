Ижевск, , 17:14 — REGNUM Более 22,7 тыс. жителей Удмуртии вакцинировались от гриппа. Об этом сообщила в своем telegram-канале вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

Пункт вакцинации от гриппа Дарья Драй © ИА REGNUM

В числе сделавших прививку 17,3 тыс. взрослых граждан и 5,4 тыс. несовершеннолетних. В первую очередь вакцинацию проходят жители республики из групп риска — медицинские работники, педагоги, работники торговли, транспорта, коммунальной и сферы обслуживания, призывники.

Всего в республику до настоящего момента поступило 291 тыс. доз вакцины от гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от гриппа в Удмуртии стартовала 1 сентября и будет проходить до 1 декабря 2022 года. За счет средств федерального бюджета в медицинские организации республики поступило 216,87 тыс. доз препарата для вакцинации взрослых и 74,42 тыс. доз для прививок детям. Защитный эффект после вакцинации наступает через 14 дней и сохраняется до 12 месяцев.