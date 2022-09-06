Кито, 6 сентября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Эквадора объявила трехдневный траур в рамках парламента в связи с кончиной законодателя Уго Круса, вызванной осложнениями после COVID-19.

Skratos1983 Эквадор

В рамках траура на три дня будет приспущен флаг страны.

В официальном заявлении глава парламента Вирхилио Сакисела, назвал Круза образцовым гражданином, который выполнял законодательную задачу с подлинной преданностью и призванием служить народу Эквадора.

«Мои соболезнования семье и друзьям члена Ассамблеи Уго Круза в связи с его смертью. Мы отмечаем его работу и служение стране от законодательной власти. Мир его могиле», — написал президент страны Гильермо Лассо на своей странице в Twitter.