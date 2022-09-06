Кстово, Нижегородская область, 6 сентября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Нижегородской области задержали жителя Кстова, обвиняемого в участии в мошеннической схеме «родственник попал в ДТП», позволившей аферистам обманом выманить у пенсионеров около 2 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

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Жертвы мошенников рассказали полицейским о том, что им звонил неизвестный, который представлялся следователем и заявлял об «автоаварии с пострадавшими», в которой якобы виноват их близкий родственник. Затем злоумышленник предлагал прекратить уголовное преследование за «вознаграждение».

Пожилые люди соглашались, и после этого к ним приезжал курьер, которому они отдавали не менее 100 тысяч рублей.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.