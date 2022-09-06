Воронеж, 6 сентября 2022, 17:10 — REGNUM Олег Василенко уходит с поста главного тренера воронежского ФК «Факел», сообщила пресс-служба клуба 6 сентября.
Генеральный директор клуба Роман Асхабадзе отметил, что Василенко на посту главного тренера «Факела» проделал огромную работу, клуб с ним сделал большой шаг в развитии
Временно исполнять обязанности главного тренера клуба будет Дмитрий Пятибратов.
Олег Василенко стал главным тренером «Факела» в сентябре 2020 года. По итогам сезона 2021-2022 «Факел» впервые за более чем 20 лет вернулся в Российскую премьер-лигу. По итогам восьми туров воронежцы находятся на 14 месте.