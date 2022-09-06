Воронеж, , 17:10 — REGNUM Олег Василенко уходит с поста главного тренера воронежского ФК «Факел», сообщила пресс-служба клуба 6 сентября.

«Факел» Пресс-служба ФК «Факел»

«Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект. Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид — это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. «Факел» всегда будет в моём сердце. Желаю клубу удачи!» — приводит пресс-служба слова Василенко.

Генеральный директор клуба Роман Асхабадзе отметил, что Василенко на посту главного тренера «Факела» проделал огромную работу, клуб с ним сделал большой шаг в развитии

Временно исполнять обязанности главного тренера клуба будет Дмитрий Пятибратов.

Олег Василенко стал главным тренером «Факела» в сентябре 2020 года. По итогам сезона 2021-2022 «Факел» впервые за более чем 20 лет вернулся в Российскую премьер-лигу. По итогам восьми туров воронежцы находятся на 14 месте.