Москва, , 17:17 — REGNUM В результате взрыва, устроенного 5 сентября террористами у посольства России в Кабуле, погибли второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы, сообщает 6 сентября Министерство иностранных дел Российской Федерации.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Руководство МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 5 сентября 2022 года трагически погибли при теракте в Афганистане сотрудники посольства России в Кабуле — второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич», — указано в сообщении МИД России.

Отдельно отмечено, что с августа 2021 года Михаил Шах активно участвовал в организации вывоза граждан РФ и представителей других стран из охваченного хаосом Афганистана, а также содействовал гуманитарной помощи России населению Афганистана.

Кужугет Адыгжы «внёс большой вклад в обеспечение безопасности посольства и его сотрудников», также принимал активное участие в организации вывозных рейсов с августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября возле входа в консульский отдел посольства России террорист ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроил взрыв. В результате погибли два сотрудника российской дипмиссии и несколько граждан Афганистана.

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