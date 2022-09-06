Приштина, Сербия, , 18:02 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти рад сотрудничать с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс в деле достижения «взаимного признания Косово и Сербии». Об этом Курти заявил 6 сентября на своей странице в «Твиттере».

Альбин Курти Arianit

Курти поздравил Трасс с избранием на новую должность.

«Я рад будущей совместной с премьер-министром Трасс работе над достижением общих ценностей, включая построение правового государства, экономический прогресс, взаимное признание между Косово и Сербией, улучшение обстановки в сфере безопасности и сопротивление российской агрессии», — отметил Курти.

Напомним, что 6 сентября в должность премьер-министра Великобритании вступила лидер Консервативной партии страны Лиз Трасс.