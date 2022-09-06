Ижевск, 6 сентября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. До настоящего момента температурный порог для запуска тепла еще не пройден, однако принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения Ижевска с 7 сентября. Об этом заявил глава города Олег Бекмеметьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

К соцучреждениям относятся школы, детские сады и больницы.

Теплоноситель начнут подавать поэтапно в соответствии с графиком, который рассчитан на неделю. Глава города предупредил, что в процессе запуска системы могут возникнуть порывы, завоздушивания, необходимость в повторной прочистке сетей внутри зданий, что может задержать подачу тепла до устранения аварийной ситуации.

Только после выхода постановления о начале отопительного сезона, когда среднесуточная температура воздуха в течение пять дней не превысит 8°С, тепло начнут подавать в жилые дома.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая неделя в Удмуртии будет нетипично холодной для этого времени года из-за поступающего холодного арктического воздуха, температура будет на 5-6°С ниже климатической нормы. Местами в ночные часы возможны заморозки на почве до — 1°С. По предварительному прогнозу синоптиков, в выходные дни, 10 и 11 сентября, температурный фон в республике существенно не изменится.

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