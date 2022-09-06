Москва, 6 сентября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках VIII Парламентского форума БРИКС заявила о поддержке активизации усилий по созданию комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

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«Приветствуем запуск центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин, активизацию усилий по созданию комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний, а также подписание меморандума о взаимопонимании в сфере регулирования медицинской продукции. Поддерживаем инициативу учреждения медицинской ассоциации БРИКС», — сказала она.

По словам Матвиенко, у стран пятерки помимо здравоохранения много других перспективных сфер сотрудничества, среди которых сельское хозяйство и энергетика, информационные технологии и цифровая экономика, искусственный интеллект и транспорт.